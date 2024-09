OMS pré-qualifica primeira vacina contra Mpox

Nesta sexta-feira (13), a Organização Mundial da Saúde(OMS) anunciou que a primeira vacina contra Mpox foi pré-qualificada. Produzida pela farmacêutica Bavarian Nordic, esse é o primeiro imunizante contra a doença que começa a integrar a lista de insumos pré-qualificados da entidade.

A partir de agora, entidades como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização(Gavi) podem aplicar a dose em países com menor IDH e que enfrentam surtos de mpox.

De acordo com a OMS, a vacina pode ser administrada em pessoas maiores de 18 anos em duas doses, com um intervalo de quatro semanas entre elas. Após armazenamento frio prévio, a dose pode ser mantida em temperatura que varia de 2 a 8 graus Célsius (°C) por até oito semanas.



Segundo a organização, a vacina da Bavarian Nordic apresenta bom perfil de segurança e desempenho, comprovado em estudos clínicos e também em meio à primeira emergência global da doença, declarada em 2022.

O que é a Mpox?

A doença é causada pelo Mpox Vírus (MPXV) e é caracterizada por erupções cutâneas ou lesões na pele que geralmente se concentram no rosto, nas palmas das mãos e nas solas dos pés. A transmissão entre humanos ocorre, principalmente, por meio do contato com as lesões dos infectados.

Até o momento, dados da OMS, apontam que 120 países confirmaram mais de 103 mil casos desde 2022. Apenas este ano, foram contabilizados 25.237 casos suspeitos e confirmados, além de 723 mortes pela doença, provenientes de surtos distintos, causados por variantes diferentes, em 14 países africanos.