Presidente Lula visita Itaboraí nesta sexta-feira (13)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta sexta-feira, 13 de setembro, da cerimônia de inauguração do Complexo de Energias Boaventura em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O polo industrial é composto pela maior unidade de processamento de gás natural (UPGN) do país, parte do Projeto Integrado Rota 3 (PIR3), e receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos, transportado por meio do gasoduto Rota 3, que também iniciará operação. O PIR3 vai viabilizar o escoamento de até 18 milhões de m³/dia e o processamento de até 21 milhões de m³/dia de gás pela UPGN e, com isso, aumentar a oferta de gás natural para o mercado nacional, reduzindo a dependência de importações.

As obras de implementação do PIR3 mobilizaram cerca de 10 mil trabalhadores e, a partir do início das operações comerciais, previsto para a primeira quinzena de outubro, o Complexo contará com mais de 600 profissionais, entre próprios e terceirizados, envolvidos diretamente na operação, manutenção de equipamentos e suporte operacional do gasoduto e das plantas de processamento de gás e de utilidades.

Como forma de homenagear a história da região metropolitana do Rio de Janeiro, a Petrobras passa a nomear o polo industrial onde está instalada a UPGN como Complexo de Energias Boaventura, em referência ao Convento São Boaventura, localizado dentro da unidade e considerado umas das primeiras construções da região conhecida hoje como o município de Itaboraí. As ruínas do convento foram conservadas pela companhia.



O Complexo de Energias Boaventura da Petrobras fica na Rodovia Estadual RJ-116 - km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí