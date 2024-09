Acidente causa interdição parcial na BR-101, em São Gonçalo, após perseguição policial

Na manhã desta sexta-feira (13), um acidente envolvendo um veículo Jeep Compass em fuga e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) causou interdição parcial da BR-101, na altura do km 318, em São Gonçalo, sentido Itaboraí. A ocorrência foi registrada por volta das 7h.

De acordo com informações da PRF, o Jeep Compass estava sendo perseguido em um acompanhamento tático quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Após o acidente, o motorista abandonou o carro e fugiu para uma área de mata próxima à rodovia.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leia também:



São Gonçalo realiza campanha de vacinação antirrábica neste sábado (14)

Dr. Thomaz Nanci carrega legado e história da família no sobrenome e no amor à profissão

Equipes da PRF estão no local realizando buscas para tentar localizar o suspeito. A interdição parcial do trânsito no trecho tem causa lentidão, mas ainda não há previsão para a liberação total da via.



A operação segue em andamento, e a PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região. Não há informações sobre feridos.

Atualização: Às 09h22 veículo removido e pista totalmente librada.