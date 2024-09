Reginaldo Afonso, candidato a prefeito de SG , visita SEPE para apresentar propostas

Hoje pela manhã, o candidato Reginaldo Afonso (PSTU) concedeu entrevista ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE-São Gonçalo), na sede do sindicato, no centro, onde apresentou suas propostas para a educação e assinou carta compromisso com as pautas da categoria.

Diante dos representantes do sindicato, o candidato destacou o compromisso com a melhoria na remuneração e carreira dos profissionais de educação do município, aumento das vagas em concursos para todas as funções, inclusive de apoio especializado, e com a ampliação da rede, especialmente na educação infantil.



“Há uma crise na educação municipal. Uma pesquisa recente, amplamente divulgada, revelou que 50% dos jovens da nossa cidade não conseguem ler e interpretar textos simples. A prefeitura de São Gonçalo paga a seus profissionais de educação menos que o piso nacional. Nelson Ruas mudou para pior o plano de carreira da categoria. O salário defasado, somado à falta de profissionais em muitas escolas, levou os trabalhadores do setor realizar este ano uma greve de 48h. Faltam vagas na educação infantil. Milhares de mães e pais trabalhadores passam anos nas filas e não conseguem matricular seus filhos. Enquanto isso, a prefeitura superfatura o leite das creches para favorecer uma grande empresa do ramo de alimentos.”, discursou o candidato.

“Queremos apoiar a luta dos profissionais de educação contra o Novo Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular. Fortalecer a gestão democrática nas escolas, com eleição direta para diretores, além de construir com Conselhos Populares de Educação, com participação de responsáveis, alunos e trabalhadores. E valorizar os profissionais de educação, garantindo o pagamento imediato do piso nacional da categoria e 1/3 da carga horária para planejamento.”, concluiu Reginaldo.