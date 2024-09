Lula nomeia Esther Dweck como ministra interina dos Direitos Humanos

O presidente Lula, nomeou a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para exercer interinamente o cargo de ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. A decisão ocorre após a demissão do então ministro Silvio Almeida, acusado de assédio sexual.

Em nota divulgada na noite desta sexta-feira (6), a Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que Dweck vai acumular temporariamente a função com a de ministra da Gestão até a definição de um novo titular para a pasta dos Direitos Humanos.

Silvio Almeida foi demitido após a ONG Me Too Brasil, divulgar denuncias de casos de assédio sexual contra o ministro. Uma das possíveis assediadas seria Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial do governo Lula. Ela teria supostamente confirmado a importunação sexual á outras pessoas do governo.

Almeida nega todas as acusações feitas contra ele.