Eleições 2024: confira como foi a terça (03) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da terça-feira (03) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

O candidato participou de caminhadas e corpo a corpo na região central da cidade pela manhã e no bairro Vila Lage à tarde; a noite foi dedicada a reuniões domésticas com apoiadores dos bairros Colubandê e Santa Isabel. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Capitão Nelson (PL):

O candidato dedicou o dia a compromissos de agenda do governo. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Prof. Josemar (PSOL):

O candidato dedicou a manhã à gravação de material de campanha para a TV e esteve na Alerj durante a tarde. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



O candidato participou de panfletagem e caminhada no Fonseca. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

O candidato participou de caminhada entre o Diretório do PL e a Amaral Peixoto., na parte da manhã. À tarde, ele participou de ação de campanha próximo à estação das barcas. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

A candidata participou do videocast Substantivo Feminino no início da manhã e foi para Maricá, onde se encontrou com o deputado e candidato a prefeito Washington Quaquá (PT), com quem discutiu sobre temas como tarifa zero e moeda social.

“Niterói tem um dos piores trânsitos do país e, com a tarifa zero, além da população poder guardar dinheiro para um curso de inglês ou para investir na prática de algum esporte, vai melhorar a mobilidade da nossa cidade. Rodovalho ajudou Quaquá a implementar a tarifa zero em Maricá e vai nos ajudar a implementá-la em Niterói”, garantiu Talíria.

À noite, ela participou do evento de lançamento da candidatura do vereador Paulo Eduardo Gomes (PSOL), no Grupo de Regatas Gragoatá.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

O candidato participou de panfletagem no Catamarã de Charitas e na Avenida Rui Barbosa. À noite, ele participou do lançamento de sua campanha, no Iate Clube Icaraí. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Danielle Bórnia (PSTU):

A candidata participou de panfletagem e caminhada no Fonseca. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

O candidato se encontrou com a candidata à prefeitura de Niterói, Talíria Petrone (PSOL), para debater projetos e firmar compromissos pelas duas cidades no sítio da família do deputado federal no bairro do Espraiado, zona rural de Maricá.

"Hoje Niterói perdeu para Maricá o posto de cidade mais inovadora da região. O que está faltando em Niterói é criatividade, inventividade. E para tirá-la desse marasmo e estagnação só uma figura jovem e inovadora como a minha colega de Câmara dos Deputados, Talíria Petrone. Com ela vamos fazer as duas cidades líderes em inovação, desenvolvimento e cidadania do Rio e do Brasil. Em Niterói meu coração é a Talíria", disse Quaquá.

Entre os projetos comuns discutidos estão a implementação de teleféricos da Pedra do Elefante, na divisa, para as praias de Itacoatiara (Niterói) e Itaipuaçu (Maricá), para estimular o turismo. Eles também falaram sobre uma fábrica de enlatados que irá comprar os peixes de pescadores de Maricá e de praias niteroienses como Jurujuba, Adão e do Forte do Rio Branco.



- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.