Brasileira que morou em São Gonçalo desfila em tradicional evento de moda na Holanda

Uma ex-moradora de São Gonçalo esteve entre as muitas modelos que desfilaram na badalada Amsterdam Fashion Week nesta terça-feira (03). Mesmo sem experiências prévias no mundo da moda, a carioca Yanca Rosa, de 26 anos, foi uma das escolhidas para representar o trabalho do estilista holandês Ronald van der Kemp no tradicional evento fashion na capital da Holanda.

"Estou extasiada", contou a brasileira, formada em Arquivologia pela UFF, que vive na Holanda desde o ano passado com o noivo, Bas van der Veen. Ela explica que é entusiasta da moda e sempre acompanhou o trabalho do estilista, mas nunca imaginou que teria a chance de desfilar por não se ver nos estereótipos e padrões geralmente associados a modelos.

"Sofri bullying a minha vida toda por causa do meu corpo, sempre ouvi aquele 'ah, tem que emagrecer'. A minha criança interior nunca pensou que fosse desfilar em uma fashion week algum dia. Eu sou uma garota normal. Não tenho as medidas 'de modelo' que a gente está acostumado a ver, com tamanho PP e no estilo Gisele Bündchen", explica Yanca.



A oportunidade apareceu quando o estilista, fundador da grife de alta costura RVDK, anunciou nas redes que estava procurando modelos de diferentes estilos para um espetáculo dedicado a promover inclusão e sustentabilidade na moda. Yanca, que cresceu na Comunidade da Penha e se mudou para São Gonçalo aos 10 anos, se inscreveu por diversão, sem esperar muita coisa, e acabou selecionada para uma entrevista presencial com o estilista.

Yanca vestiu linha de alta costura do holandês Ronald van der Kemp | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

"Eu fiquei super em choque. Quando cheguei lá e vi todas aquelas meninas bem padrão de modelo, meu primeiro pensamento foi: 'o que estou fazendo aqui'. Eu achei que estava destoando, não esperava ser selecionada. Fui mais para me divertir e ver como funciona essa experiência de modelo", explica.

A entrevista foi um sucesso; Ronald gostou de Yanca e a brasileira desfilou com peças do fashion designer europeu na tarde desta terça (03), em Amsterdã. O noivo Bas, que Yanca conheceu quando trabalhava no bondinho do Pão de Açúcar, no Rio, ficou bastante orgulhoso, assim como a família no Brasil. "Minha mãe ficou desacreditada. Ela tá falando: 'Minha filha é a próxima Gisele Bundchen'", conta Yanca.

"Como uma mulher imigrante, uma pessoa não-branca, latina, estar nesse meio e ter a chance de desfilar na fashion week é incrível. É um evento que costuma ser bem local, com modelos daqui. Para mim, é uma chance de mostrar que mesmo vindo da periferia, com meu tamanho que é tudo menos PP, posso estar nesses locais, que a moda pode ser para todos", conclui a nova modelo.