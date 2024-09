Cláudio Castro nomeia novos secretários de Polícia Civil e Defesa Civil

As mudanças buscam aprimorar as políticas de segurança pública fluminense - Foto: Divulgação

As mudanças buscam aprimorar as políticas de segurança pública fluminense - Foto: Divulgação

O governador Cláudio Castro nomeará, nesta terça-feira (03.09), em Diário Oficial, o delegado Felipe Curi como secretário da Polícia Civil e o coronel Tarciso de Salles Junior como secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Curi assumirá o cargo no lugar de Marcus Amim, e Tarciso de Salles Junior sucederá o coronel Leandro Monteiro. As mudanças buscam aprimorar as políticas de segurança pública fluminense.

"As mudanças têm como objetivo reforçar nossas políticas voltadas à segurança pública. Aproveito para agradecer toda dedicação e empenho do coronel Leandro Monteiro e do delegado Marcus Amim no trabalho que exerceram à frente das instituições", declarou Cláudio Castro.

Felipe Curi enfatizou que pretende trabalhar de forma integrada com as demais forças de segurança, intensificando o enfrentamento ao crime.



"Esse será um grande desafio na minha carreira. O governador passou algumas missões, e vamos trabalhar integrados com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança para combater a criminalidade com inteligência e investigação", afirmou o delegado.

Com mais de 20 anos na corporação, o novo comandante do Corpo de Bombeiros buscará ampliar o atendimento aos cidadãos em todas as regiões do Rio de Janeiro.

"Assumir o comando do Corpo de Bombeiros é uma honra, é o ápice da carreira de qualquer oficial. São 27 anos de corporação. Vou trabalhar para fazer uma gestão que garanta ainda mais melhorias para a nossa tropa para ampliar a rede de atendimento à população fluminense ", afirmou o coronel Tarciso de Salles Junior.

Novo chefe da Polícia Civil

Diretor-geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Rio de Janeiro desde outubro de 2023, o delegado Felipe Curi assumiu também, por duas vezes, a direção do Departamento-Geral de Polícia Especializada.

Foi responsável por investigações importantes, planejamento e coordenação de grandes operações policiais de combate a quadrilhas especializadas, atuando na prisão de mais de 5.000 criminosos.

Entre seus reconhecimentos, foi promovido por Ato de Bravura por planejar, coordenar em campo e executar a Operação Policial, em 2021, que localizou o líder da maior milícia do Rio e um dos criminosos mais procurados do país, Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Novo comandante do Corpo de Bombeiros

Tarciso de Salles Junior atuava, até então, como Corregedor-Geral da Secretaria de Estado de Saúde. Foi corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em 2019 e 2020, e comandante do antigo 25º BGM (Grupamento de Bombeiro Militar), na Gávea, por dois anos.

Também atuou como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Magé, em 2021, entre outros cargos na gestão pública. Foi ainda presidente da Comissão Disciplinar Permanente da Corregedoria-Geral Unificada (CGU) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, de 2010 a 2015.