MC Carol e Cosme Santiago renovam votos em cerimônia de Candomblé

Casal, que oficializou a união no civil em janeiro, celebra o amor com cerimônia espiritual conduzida pelo babalorixá Babá Jooh - Foto: Reprodução /Instagram

No último domingo, dia 1º de setembro, MC Carol se casou novamente com o ator Cosme Santiago, desta vez em uma cerimônia realizada no terreiro de Candomblé Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi, no Rio de Janeiro. O casal, que já havia oficializado a união no civil em janeiro de 2024, escolheu renovar os votos em uma celebração conduzida pelo babalorixá Babá Jooh.

MC Carol compartilhou fotos e vídeos do evento, acompanhados de uma declaração apaixonada para o marido: "Cartas para o meu marido: nosso amor foi um encontro de almas! Somos a força um do outro. Por isso éramos tão fracos e vaidosos antes de nos conhecermos! Somos um só há várias vidas. Nessa, demoramos para nos encontrarmos. Mas tudo bem! Eu escolho você em todas as vidas! Te amo. Você é meu melhor amigo, nunca se esqueça disso!", escreveu a cantora.

Ao dividir os momentos especiais com seus seguidores, MC Carol também desejou que a união deles seja sempre abençoada: "Que o amor, a união, o axé, a luz, a paz, e nossos orixás estejam com a gente sempre e sempre! Partiu segunda lua de mel."



Essa celebração marca a segunda vez que MC Carol e Cosme Santiago comemoram sua união. Em janeiro, o casal surpreendeu amigos e familiares com um casamento civil inesperado durante o que todos acreditavam ser a inauguração da nova casa da cantora, em Niterói. Agora, com a renovação dos votos, o casal reforça seu compromisso de amor e cumplicidade.