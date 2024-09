Eleições 2024: Saiba como foi o dia dos candidatos em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá

No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, a disputa conta com vinte candidatos, divididos entre os quatro municípios. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

Leia também:

Bandidos roubam vans do governo e trocam tiros com PMs

Carol Santiago volta ao pódio e se torna brasileira com mais ouros em Paralimpíadas

SÃO GONÇALO



- Dimas Gadelha:

- Deu entrevistas pela manhã e participou de caminhadas pela região central de Ssão Gonçao.

- Capitão Nelson (PL):

-Nesta segunda-feira (2), Capitão Nelson (PL), candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, gravou programas eleitorais que serão veiculados na TV e cumpriu agenda de governo.

- Prof. Josemar (PSOL):



- Participou de caminhadas pelos bairros Santa Catarina e Galo e branco, depois fez reuniões com assessores.

- Reginaldo Afonso (PSTU):

. Dia de reuniões com a coordenação de campanha



- Viviane Carvalho (MOBILIZA):



Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.



- Jaqueline Pedroza (NOVO):

- Não enviou agenda até o fechamento desta matéria

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

. Teve reunião com assessores



- Carlos Jordy (PL):

-Participou de caminhada em Icaraí.

- Talíria Petrone (PSOL):

- Particiou de sabatina da Casa Fluminense, do lançamento do Comitê e Plenária de Mobilização e durante a noite, fez reunião com mãe atípicas no Barreto.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

- Candidato participou do evento 'Café com os candidatos', na Câmara Municipal - evento organizado pelo fórum das Entidades Representativas dos Servidores Municipais



- Danielle Bórnia (PSTU):

. Dia de reunião com a coordenação de campanha

- Alessandra Marques (PCO):

- Não enviou agenda

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):



Live no Instagram



MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

.Gravação de propaganda eleitoral com candidatos a vereador da coligação Frente Popular



- Fabinho Sapo (PL):



'Bandeiraço' no Centro ea cidade

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):



Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.



- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):



Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT)

Não enviou agenda até o fechamento desta matéria