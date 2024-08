DER recupera Ponte sobre o Rio Tinguí, em Saquarema

O Departamento de Estradas de Rodagem ( DER ) reabriu hoje a ponte sobre o Rio Tinguí, na RJ-106, na altura do km 55, em Saquarema, após concluir as obras de recuperação estrutural iniciadas no final do ano passado.

Com investimento de R$ 3, 2 milhões, a nova estrutura ganhou passagem de pedestres para dar mais segurança para quem passa pelo local diariamente, principalmente moradores do bairro Sampaio Correa. O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, fez a abertura simbólica da ponte nesta terça-feira, 27, ao lado dos diretores de operações do órgão.

Nova estrutura ganha passagem para pedestres | Foto: Divulgação

"Hoje é um dia muito importante para a Região dos Lagos, com a reabertura da ponte sobre o Rio Tinguí . A estrutura estava totalmente degradada. Ela é uma rota muito importante para a região".

A ponte, que tem 30 metros de extensão, foi alargada e reforçada para absorver o tráfego atual. Além da ponte, o DER também entregou no final do ano passado as obras de contenção em cinco pontos da RJ-106, na Serra do Mato Grosso.