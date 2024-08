Trabalho temporário em campanhas eleitorais gera renda extra para gonçalenses

Com o início do período eleitoral, muitas pessoas têm encontrado uma oportunidade de renda extra atuando como porta-bandeiras políticas. Em diversos pontos dos municípios, é comum ver trabalhadores balançando bandeiras com propagandas de diferentes partidos. Além de contribuir com as campanhas dos candidatos, essa posição temporária oferece uma ajuda financeira aos chamados "bandeirinhas".



A manicure Taísa Moura, de 27 anos, está desempenhando essa função pela primeira vez e conta que decidiu começar o trabalho para conseguir pagar suas contas. “Eu resolvi fazer um extra para dar um ponto de partida nas contas atrasadas”, afirma.



Bandeirinhas têm encontrado renda extra com serviço temporário | Foto: Kiko Charret

Esses trabalhadores vão às ruas diariamente, entre 8h e 17h, posicionando-se em locais estratégicos de cada município. Em média, eles recebem entre 500 e 700 reais por quinzena, durante os 45 dias que antecedem as eleições. A cuidadora de idosos Neila dos Santos, de 41 anos, já trabalhou em várias campanhas como porta-bandeira. Nesta eleição, conseguiu a posição por indicação de uma amiga e afirma que o trabalho "ajuda muito como um complemento no final do mês".

Serviço impulsiona cidadãos que estão em busca de um emprego | Foto: Kiko Charret

Esse trabalho não só proporciona uma remuneração adicional para quem já está empregado, como também impulsiona pessoas que estão em busca de novas oportunidades profissionais. É o caso de Paulo Vitor Silva, de 21 anos, que é estudante e já atua como porta-bandeira pela segunda vez, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo. “Eu preciso de uma renda extra mesmo. Como sou estudante, não tenho carteira assinada”, destaca.

Independentemente de preferências políticas, o trabalho de balançar bandeiras pelas cidades tem se mostrado uma oportunidade boa para complementar a renda familiar e aliviar a pressão financeira.

