VLT em Niterói: Governo Federal anuncia investimento para implantação

Niterói está prestes a entrar em uma nova era de mobilidade urbana. O anúncio, feito pelo presidente Lula (PT), garante um investimento de mais R$ 450 milhões para a "cidade sorriso". Desta vez, os recursos serão voltados para a implantação do VLT (veículo leve sobre trilhos), que irá ligar o Barreto ao Centro.

O projeto, que visa promover mobilidade urbana sustentável, foi desenvolvido em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a Corporação Andina de Fomento (CAF).

O investimento, que também foi divulgado nas redes sociais do prefeito de Niterói, Axel Grael, é um passo importante para a modernização do transporte público em Niterói.



Em maio, a cidade já havia recebido verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para regularização fundiária e aquisição de ônibus elétricos.

"É Niterói avançando com base no diálogo, na cooperação entre os Poderes. Vamos seguir em frente, superando desafios, no caminho de fazer a nossa cidade o melhor lugar do país para viver e ser feliz", disse um trecho da publicação feita pelo prefeito de Niterói em sua página no Instagram.

Planejamento e execução

Com o anúncio do investimento, o próximo passo inclui a fase de planejamento detalhado e a execução das obras.

O projeto em desenvolvimento pela Prefeitura irá contemplar os seguintes bairros: Barreto, Santana, São Lourenço e Centro, contando com cerca de 5 km e um total de 9 estações.

A iniciativa tem como objetivo promover a ocupação de "vazios urbanos", além de valorizar o patrimônio cultural da cidade de Niterói, como o Caminho Niemeyer e casarões das décadas de 40 e 50.