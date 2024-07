Governo lança projeto Voa Brasil que dará passagens aéreas de até R$ 200 para aposentados

Governo federal lança projeto Voa Brasil, que proporcionará passagens aéreas de até R$ 200 para a população. Em fase inicial, somente aposentados do INSS poderão desfrutar da oportunidade. Segundo governo, 23 milhões de pessoas podem ser beneficiadas.

No primeiro ano do programa devem ser disponibilizados 3 milhões de passagens, para adquirir essa oportunidade, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Na segunda fase do projeto, o governo pretende incluir estudantes do Prouni e Pronatec.

Não haverá gastos de dinheiro público para realização do plano, o governo fez um acordo com companhias aéreas para as passagens serem oferecidas no preço estipulado. A ideia também é ocupar lugares que costumam ficar vazios no avião com esses aposentados que não tem o costume de viajar.

O Voa Brasil foi anunciado em março de 2023 pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que deixou a pasta sem lançar o programa. Silvio Costa Filho assumiu o ministério em setembro e, em dezembro, disse que a iniciativa só sairia do papel em 2024.

"Demorou um ano, demorou 9 meses, mas não é fácil fazer um programa para 23 milhões de brasileiros. A gente sabe o tempo que demorou o Bolsa Família, o Pronatec, o Prouni, outros programas importantes", afirmou Costa Filho.

O programa ainda não tem data para começar.