PF pediu o afastamento do governador Claúdio Castro

No relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o governador Cláudio Castro e mais três pessoas por peculato e corrupção, também houve a proposta de afastamento do representante do estado .

Antes do recesso judiciário, em junho, o documento foi divulgado. Com a volta dos trabalhos judiciais, ele foi enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR) com a intenção de decidir ou não prosseguir com o pedido de afastamento. Segundo a lei, os governadores de estado possuem direito a foro privilegiado no STJ.

Caso seja aprovado o pedido da PF, o vice-governador, Thiago Pampolha (MDB), assumirá temporariamente o cargo. Os políticos estão afastados politicamente desde que Pampolha migrou para o partido União Brasil, seu atual partido, sem comunicar ao colega.



Além de Cláudio Castro, há mais três indiciados: o irmão de criação do governador, Vinícius Sarciá Rocha, e os empresários Flávio Salomão Chadud e Marcus Vinícius Azevedo da Silva. Eles são acusados de cometer fraudes na licitação da Fundação Leão XIII, responsável por administrar os programas de assistência do governo.