Andressa Urach mostra o resultado de cirurgia de bifurcação da língua; confira!

Andressa Urach, por meio das redes sociais, nesta terça-feira (30), mostrou o resultado da cirurgia de bifurcação da língua. A modelo e atriz disse que o pós-operatório é muito dolorido e que, no momento, não pode falar.



“Hoje é o primeiro dia pós a minha bifurcação,” ela escreveu em seu perfil no Instagram.

Essa intervenção é conhecida como bissecção lingual | Foto: Divulgação

O resultado da intervenção cirúrgica foi revelado ao público em um vídeo. “Dói bastante. Está inchado, salivando muito, estou com dificuldade de engolir. Ontem não consegui comer, mas hoje já consegui me alimentar com sopa batida no liquidificador”, disse.

O procedimento consiste em realizar uma divisão do meio à ponta da língua, ficando muito parecido com a língua de répteis. Essa intervenção é conhecida como bissecção lingual.

Por não ser um procedimento estético comum, muitos internautas comentaram o que pensaram da atitude de Andressa. “Agora ela enlouqueceu de vez. Ela não tem limites!”, escreveu um seguidor. “Desculpe, mas me assustei”, relatou outro.

Qual o motivo da cirurgia?

A bifurcação está diretamente associada ao aumento da sensibilidade e prazer em atos íntimos. Por causa disso, a criadora de conteúdo resolveu apostar nessa estratégia e assim aumentar ainda mais a venda de seu trabalho.

“Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação para potencializar os meus conteúdos e performances, e claro, trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores”, explicou a modelo.

“Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas”, confessa Andressa.

“Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar. Minhas expectativas estão altas, acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará a satisfação tanto minha quanto dos meus fãs”, finalizou.