Cinema público de Maricá participa da Mostra da 23ª edição do Prêmio Grande Otelo

O Cine Henfil, cinema popular gratuito da cidade de Maricá, participará da Mostra Competitiva da 23ª edição do Prêmio Grande Otelo, o mais importante do cinema brasileiro, outorgado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema com a finalidade de premiar os melhores filmes e condecorar a excelência dos melhores profissionais em cada uma das diversas especialidades do setor.

A partir desta 23º edição, a Academia Brasileira de Cinema renomeia o evento (que chamava-se Grande Prêmio do Cinema Brasileiro) e lança uma nova marca para ampliar a homenagem ao ator e comediante mineiro que é um dos maiores ícones do nosso cinema e já dava nome ao Troféu Grande Otelo. Após cada sessão, os espectadores poderão votar em seus filmes preferidos.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.



Confira a programação:

Dia 02/08 (sexta-feira)

19h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Ficção - NOITES ALIENÍGENAS - “Noites Alienígenas” apresenta uma Amazônia urbana, onde a ancestralidade dos povos tradicionais resiste frente à contemporaneidade que parece negar a floresta . Na periferia de Rio Branco, Acre, as vidas de três jovens amigos de infância se entrelaçam e, por fim, encontram-se em uma tragédia comum, em uma sociedade em transformação e impactada de forma violenta com a chegada do crime organizado do sudeste do Brasil. Classificação 12 anos.

Dia 03/08 (sábado)

15h – Família Craft - O Impostor - Baixamemoria, Cronosplays e Spok se aventuram novamente. Após irem a um afesta onde uma de suas amigas está usando um bracelete de valor inestimável e que pertence a antiga civilização maia, mas acaba sendo roubado no meio da festança. O trio então decide ajudá-la recuperar o artefato, mas antes disso precisam ajuda do detetive Xeroque Rolmes e seus ajudantes Pit e Bull. Mas logo percebem que estão metidos em uma enrascada. Classificação Livre

17h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Ficção - MUSSUM, O FILMIS - Mussum, o Filmis narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores dos Trapalhões. Classificação 12 anos.

19h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Ficção - O SEQUESTRO DO VOO 375 - Em 1988 o trabalhador Nonato se rebela contra o presidente e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial para um atentado ao Palácio do Planalto. Murilo, o piloto desse avião, se vê responsável pela vida de mais de 100 pessoas a bordo e mesmo com toda tensão criada pelo sequestrador dentro da aeronave, executa a manobra mais impressionante da sua carreira e muda a história da aviação. Baseado em uma história real. Classificação 14 anos.

Dia 04/08 (domingo)

15h – A Fada do Dente - Violetta é uma fada do dente curiosa e muito extrovertida que, por ainda não dominar muito bem a difícil arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos seres humanos. Perdida no lugar desconhecido, a fadinha encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie, uma garota de doze anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas - mas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo. Classificação Livre.

17h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Ficção - NOSSO SONHO – A HISTÓRIA DE CLAUDINHO E BUCHECHA - “Nosso Sonho” narra a história de Claudinho e Buchecha, dupla de maior sucesso do funk melody nacional de todos os tempos e ícone máximo do gênero na música brasileira. A história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de humor, surpresas e redenção. Classificação 12 anos.

19h – Prêmio Grande Otelo - Melhor longa-metragem Ficção – PEDÁGIO – Suellen, cobradora de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. Mas tudo por uma causa nobre: financiar a ida de seu filho à caríssima cura gay ministrada por um famoso pastor estrangeiro. Classificação 16 anos.