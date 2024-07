Bolsonaro vem a Niterói para ato em Icaraí

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virá a Niterói para participar de uma manifestação com aliados políticos no próximo dia 20 de julho, sábado. De acordo com o político, o evento acontece na Praia de Icaraí, às 10h da manhã.

A informação foi confirmada pelo próprio ex-presidente em postagem no Twitter, com vídeo ao lado do pré-candidato a vereador Felippe Caçula (PL). O político viaja ao Rio na semana para participar de eventos de agenda na Baixada antes do ato na Zona Sul de Niterói.

