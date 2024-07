PF encontra gravação de reunião entre Bolsonaro e Ramagem para blindar Flávio

A Polícia Federal (PF) encontrou no computador do ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, uma gravação de áudio de uma reunião com o então presidente da República Jair Bolsonaro, na qual eles discutem um plano para blindar um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de investigações sobre desvios de recursos.

De acordo com as investigações, a gravação mostra que Bolsonaro deu o aval a um plano apresentado por Ramagem para abrir procedimentos contra os auditores fiscais que investigaram Flávio Bolsonaro. Objetivo seria anular as investigações do caso das "rachadinhas", em que Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de funcionários do seu próprio gabinete, durante o período em que era deputado estadual.

A estratégia traçada por Ramagem de fato foi colocada em prática e a investigação sobre o filho do agora ex-presidente acabou sendo anulada na Justiça.



A gravação de áudio teria sido feita pelo próprio Ramagem e tem duração de aproximadamente uma hora. Participaram da reunião, além dos dois já citados, o então ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno e uma advogada de Flávio Bolsonaro. A reunião teria ocorrido em 25 de agosto de 2020.

Para a PF, o áudio comprova o uso da estrutura da Abin em defesa dos interesses pessoais de Jair Bolsonaro.

Essa nova prova foi apresentada ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para a deflagração da quarta fase da operação Última Milha, que cumpre a prisão de cinco alvos nesta quinta-feira (11).