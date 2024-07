Quaquá visita Europa para estudar projeto de suavização de ondas em Maricá

De viagem para a Europa, o deputado federal Washington Quaquá (PT) visitou, nesta segunda-feira (08), a ilha de Tenerife, na Espanha, para conhecer um projeto de suavização de ondas usado na região. O ex-prefeito de Maricá, que é pré-candidato para as eleições municipais na cidade, disse estar estudando a tecnologia para propor um projeto que diminua a violência das ondas nas praias maricaenses.

De acordo com o jornal "O Dia", Quaquá se reuniu com as autoridades da ilha e profissionais técnicos para conhecer a técnica usada por eles para diminuir o impacto das marés, conhecida como “arroncamento de rochas”. O método usa uma barreira artificial de rochas para conter a intensidade com que as ondas se chocam com a praia.

Leia também:



➢ Fotos de desfiles da Viradouro estão em exposição nos Estados Unidos

➢ Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do botijão de gás



O encontro contou, ainda, com a presença do deputado estadual Renato Machado (PT). A proposta inicial seria implantar recifes artificiais entre as praias de Itaipuaçu e Ponta Negra, medida que ajudaria a deixar as ondas mais mansas e a estimular a prática de surfe na cidade. A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) enviou um pedido para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para desenvolver estudos de viabilidade técnica e financeira do projeto.