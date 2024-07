Fotos de desfiles da Viradouro estão em exposição nos Estados Unidos

Vinte e nove imagens de desfiles recentes da Viradouro estão em exposição no Aeroporto Internacional Washington Dulles, na capital norte-americana. A mostra reúne fotos de Renata Xavier do desfile campeão do último Carnaval (“Arroboboi, Dangbé”), de 2022 (“Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”), do campeonato de 2020 (“Viradouro de alma lavada”) e do desfile de 2019 (“Viraviradouro”), que marcou a volta da escola ao Grupo Especial. Nos seis painéis instalados no saguão do aeroporto, há ainda fotos da preparação para os desfiles, feitas no barracão, na Cidade do Samba, e de ensaios de rua na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

A iniciativa da exposição Arte Box é do Arte Institute, uma organização sem fins lucrativos sediada em Nova Iorque e que, nos últimos 13 anos, vem se dedicando a difundir a produção de artistas de países de língua portuguesa e de projetos de arte contemporânea em ambientes e espaços não tradicionais. Desde a fundação, o Arte Institute já promoveu mais de mil artistas, em 38 países e 118 cidades.

1/4 Imagens de desfiles da Viradouro em exposição em aeroporto nos EUA | Foto: Rui Ventura/Divulgação Viradouro

2/4 | Foto: Rui Ventura/Divulgação Viradouro

3/4 | Foto: Rui Ventura/Divulgação Viradouro

4/4 | Foto: Rui Ventura/Divulgação Viradouro









É a primeira vez que a instituição promove uma mostra diretamente ligada a uma escola de samba. Ana Ventura Miranda, diretora do AI, enumera os ganhos para a imagem da Viradouro.

Anualmente, circulam pelo Aeroporto Washington Dulles 25 milhões de pessoas. Essa parceria que se estabelece entre a Viradouro e o instituto vai abrir portas para novos projetos com a escola, mostrando a qualidade do Carnaval, que não é somente um evento lúdico ou de entretenimento, mas que há muita arte por trás dos desfiles.



A exposição, aberta no último dia 4, estará em cartaz no aeroporto americano até 1º de outubro. Outras mostras, também com fotos de Renata, estão previstas para os próximos meses, no Centro Carioca de Fotografia (Travessa do Comércio 11 - Centro Histórico - Rio de Janeiro); de 26 de julho a 24 de novembro; no Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, Portugal, de novembro deste ano a janeiro de 2025; e no MAC (Museu de Arte Contemporânea de Niterói), de 14 de dezembro de 2024 a 09 de março de 2025.