Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do botijão de gás

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (08), um aumento nos preços de venda do litro de gasolina e do botijão de gás de cozinha para as distribuidoras. Segundo a estatal, o combustível vai aumentar em 7,12%, enquanto o gás liquefeito de petróleo (GLP), usado para cozinha, sobe 9,8%.

Com isso, o litro da gasolina vai aumentar 20 centavos, passando a valer R$ 3,01 na venda para distribuidoras. A estimativa é que, para o consumidor final, a mudança resulte num aumento de cerca de 15 centavos. Apesar disso, o valor final pode variar de acordo com as margens de lucro de cada varejista.

Já no caso do GLP, que sofre seu primeiro aumento de preço em mais de dois anos, o preço chega a R$ 34,70 por botijão com a mudança, com aumento de R$ 3,10. Assim como no caso dos combustíveis, o preço final para consumidores varia de acordo com o revendedor.



Essa é o primeiro reajuste desde que Magda Chambriard assumiu o comando da Petrobras, em maio deste ano. De acordo com o Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), os preços anteriores estavam com uma defasagem de mais de 15% em relação aos valores de paridade do combustível importado.