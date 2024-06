Paulo Bagueira celebra aniversário em Niterói

Personalidades da política, da sociedade civil, lideranças comunitárias, amigos e familiares estiveram reunidos, na noite da última quarta-feira, com um só objetivo: brindar o aniversário do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira. A Toca da Gambá, tradicional casa dedicada ao samba da cidade, ficou pequena para receber as mais de 700 pessoas presentes ao encontro.



Mostrando a abrangência do nome e o prestígio de Bagueira entre os mais diversos segmentos estiveram por lá o ex-ministro, ex-governador e ex-prefeito de Niterói, Moreira Franco; os ex-prefeitos Godofredo Pinto com a esposa Regina, e Rodrigo Neves, acompanhado da esposa, Fernanda Sixel; os deputados estaduais Márcio Canela (União), Verônica Lima (PT) e Vitor Júnior (PDT); os ex-deputados Graça Mattos e Waldeck Carneiro, e o jurista Técio Lins e Silva, entre outros.

Leia também:

Internautas 'não perdoam' placa com erro ortográfico em supermercado de SG

Davi Brito, campeão do 'BBB 24', continua com dívidas em diversos bancos

Entre os vereadores do município, representados pelo presidente da Câmara, Milton Cal, a base de sustentação do prefeito Axel Grael compareceu em peso. O prefeito não esteve presente por conta de viagem ao exterior, mas seus secretários compareceram na quase totalidade. A esposa do vice, Raíssa Machado, e sua filha Nicole, receberam os convidados ao lado de Bagueira. A noite festiva foi embalada pelo som de Dudu Nobre e seu grupo.

Graça Mattos e Moreira Franco estiveram no evento | Foto: Divulgação

"O meu coração está aquecido com tanto carinho dos amigos. Tenho aqui amigos de longa data e outros que a política me proporcionou esta amizade. Muito obrigado a todos pela presença e pelo acolhimento", afirmou o vice-prefeito.