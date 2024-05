Niterói tem nova Secretária de Direitos Humanos e Cidadania

A pedagoga Elana Costa assumiu, na última semana, o comando da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) de Niterói. Nomeada ao cargo em publicação no Diário Oficial, ela era professora da rede municipal de Educação de Niterói há mais de dez anos.

De acordo com Elana, o foco da pasta sob sua direção será a indução, formulação e fortalecimento de políticas públicas que fomentem ações de cidadania e garantia de direitos fundamentais à população mais vulnerável da cidade.

“Nosso compromisso com a sociedade civil envolve o combate às violações de direitos, o enfrentamento ao racismo estrutural, a valorização das diferenças, a atenção aos direitos das crianças, adolescentes, adultos e idosos, ou seja, o compromisso com a dignidade humana para todas as pessoas, sem distinção de raça, etnia, gênero, religião, orientação sexual ou idade”, afirmou.



Na próxima sexta (24), Elana participa do I Seminário "Estratégias para a Promoção e Garantia dos Direitos de Crianças, Adolescentes e Jovens". O evento debate a importância do Fundos da Infância e Adolescência (FIA) e é aberto a organizações sociais da região que trabalhem diretamente com menores de idade. O evento acontece no auditório do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, a partir de 13h. A inscrição acontece através de formulário online.