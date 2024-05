Onde está Anic ? Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro de advogada

mulher foi vista pela última vez antes de desaparecer no estacionamento de um shopping em Petrópolis (RJ) - Foto: Divulgação

O Programa Desaparecido do Disque Denúncia, divulga, nesta terça-feira (21), um cartaz para ajudar no inquérito policial instaurado pela 105ª DP (Petrópolis), a fim de obter informações que ajudem a esclarecer o desaparecimento da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, 54 anos, que está desaparecida há quase três meses. A mulher foi vista pela última vez antes de desaparecer no estacionamento de um shopping em Petrópolis (RJ), caminhando em direção a um veículo Jeep Compass de cor preta, placa ignorada. A família de Anic pagou o resgate de R$ 4,6 milhões, mas ela ainda não foi localizada.

Até o momento o Disque Denúncia, só registrou duas ligações, relatando sobre o desaparecimento da advogada. Quem tiver informações sobre a localização de Anic de Almeida e que também possam ajudar no esclarecimento do caso, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Whatsapp Desaparecidos - (21) 98849-6254.

O anonimato é garantido.