São Gonçalo inicia vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos já estão recebendo a vacina contra a dengue, em todos os polos sanitários de São Gonçalo, desde terça-feira (21). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A enfermeira que atende no Posto de Saúde Washington Luiz, Ingrid Berne, de 29 anos, explicou que há o intervalo de três meses entre as doses e é necessário levar o Cartão do SUS e o Cartão de vacinação.

"Não podem tomar a vacina, pessoas que estejam fazendo uso de medicamentos com corticoide em um período de duas semanas. É necessário aguardar quatro semanas após o fim do tratamento para tomar a vacina. Quem teve dengue, também precisa esperar, nesse caso, seis meses", completa a enfermeira.

Enfermeira, Ingrid Berne | Foto: Layla Mussi

Também não podem receber o imunizante, aqueles que são alérgicos a algum dos componentes da vacina, e os imunocomprometidos.



No primeiro dia de vacinação no Polo sanitário Washington Luiz, foram imunizadas 32 crianças. A administração espera que o número aumente com o avanço da campanha, que não teve prazo de encerramento divulgado.

A dona de casa Diuliene Souza, 33, levou o filho para vacinar e contou que o sentimento é de alívio. "É um algo a mais de proteção", comentou.

Polo sanitário no Zé Garoto em São Gonçalo, está aplicando vacina contra a dengue para crianças e adolescentes | Foto: Layla Mussi

Distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina não provoca reações adversas. Mas caso o paciente tenha sintomas como síncope, febre alta ou dor no corpo, que prolongue mais de 72 horas deve procurar a emergência e retornar a unidade onde a vacina foi aplicada.

O Brasil registrou 5 milhões de casos de dengue, sendo o Estado do Rio de Janeiro um dos mais atingidos. Segundo o Ministério da Saúde, a faixa etária atendida pela vacina é a mais hospitalizada, ficando atrás apenas de idosos e do outro grupo, que ainda não tem permissão para tomar a vacina. O imunizante aplicado protege contra as quatro variantes do vírus da dengue, Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4.

Os Polos Sanitários disponíveis para a aplicação da vacina em São Gonçalo, são:



● Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

● Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

● Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

● Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

● Polo Sanitário Dr° Augusto Sena, Rio do Ouro

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca