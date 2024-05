Vereadora do Rio sofre tentativa de assalto na porta de casa

A vereadora Tainá de Paula (PT), da Câmara do Rio de Janeiro, sofreu uma tentativa de assalto na porta de sua residência, na Tijuca, na Zona Norte da capital, durante a noite desta terça-feira (21). Ela estava com a família quando foi abordada por uma dupla de homens armados, que teriam tentado invadir o veículo onde a parlamentar estava.

Segundo Tainá, ela estava com a filha, de 9 anos, a companheira e um motorista no momento da abordagem. Os suspeitos se aproximaram e tentaram entrar à força no carro enquanto a família saía. Tainá conseguiu voltar para fechar a porta do veículo e se trancar com a família antes da entrada da dupla, que teria feito ameaças e ordenado que todos saíssem do carro.

Ainda segundo o relato da vereadora, a dupla acabou fugindo e não chegou a efetuar disparos. Tainá comentou o caso nas redes sociais. "Virei estatística. Vou realizar um boletim de ocorrência e verificar as imagens da minha rua. Não irão nos intimidar", disse a parlamentar sobre o episódio.