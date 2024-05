Secretário das Cidades defende tecnologia como aliada do serviço público em evento em São Paulo

O uso de novas tecnologias para desburocratizar e dar mais celeridade aos processos do serviço público foi tema da participação da Secretaria das Cidades, que representou o Governo do Estado no evento Smart City Business Brazil, em São Paulo, nesta quarta-feira (15/05). O secretário da pasta, Douglas Ruas, foi um dos palestrantes no encontro que reuniu especialistas, autoridades nacionais e internacionais. Os eventos climáticos extremos também foram destaques nos debates.

“Diante desses eventos climáticos extremos, nós temos duas vertentes: uma são os investimentos tão necessários em infraestrutura para que a gente possa tornar as cidades mais resilientes e sofrer menos com os impactos das fortes chuvas. Outra, é que a gente precisa preparar a sociedade para lidar com esses eventos, trabalhando com a tecnologia como nossa aliada, atendendo às necessidades das pessoas”, frisou Douglas Ruas, no painel "O poder transformador das cidades brasileiras".

O evento, que contou com a presença da subsecretária Executiva da Secretaria Maria Gabriela Bessa, abordou assuntos relacionados às mudanças climáticas, pandemia, avanço das tecnologias, apresentando métodos que possam prevenir e atuar de forma assertiva em casos complexos.

Uma das finalidades do Smart City Business Brazil é identificar obstáculos e explorar práticas inovadoras, políticas públicas e iniciativas de engajamento comunitário para cultivar uma maior participação cidadã.