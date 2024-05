Vereador de Maricá é acusado de intolerância religiosa pelo MP

O vereador Ricardinho Netuno (PL), da Câmara de Maricá, foi alvo de uma ação civil do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por intolerância religiosa. O processo, aberto nesta terça (14), acusa o político de espalhar medo e ódio a religiões de matriz africana através de um vídeo publicado nas redes sociais. Netuno apagou a publicação, mas voltou a fazer postagens sobre o assuntos após a ação.

No vídeo, publicado no Instagram, Ricardinho comentava apresentações e projetos realizados em um colégio da rede municipal de Maricá. Segundo o MP, a publicação trazia frases como "a prefeitura de Maricá está ensinando 'macumba' às crianças" e "quando seu filho for possuído, você saberá de quem é a culpa", além da imagem de um homem negro com um líquido vermelho saindo da boca e o símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT).

A ação exigia que o vídeo fosse apagado e que Netuno se retratasse publicamente em até 24h. Nesta quarta (15), o vídeo já não podia mais ser encontrado no perfil do vereador. Um outro vídeo sobre o mesmo assunto foi publicado, com um relato anônimo sobre uma apresentação em uma escola de Maricá. Netuno não chegou a fazer postagens comentando o vídeo anterior.