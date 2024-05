Bolsonaro volta a ser internado sem previsão de alta

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a ser internado neste domingo (05), para tratar de uma infecção na pele. Ele já tinha sido hospitalizado na semana passada e chegou a receber alta no sábado (04). mas informou, em publicação nas redes sociais, que precisou voltar ao hospital sem previsão de alta.

Bolsonaro foi internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus, no amazonas, onde estava para cumprir compromissos políticos de seu partido, o PL. Nesta segunda (06), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, disse que o político está reagindo bem ao tratamento e que deve ser transferido para uma unidade médica em Brasília.

Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico e hoje deve ser transferido para Brasília.



Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado🙏 pic.twitter.com/d2GuwrhHjA — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 6, 2024

Entre a última sexta-feira (03) e sábado (04), ela ficou internado em observação no hospital em Manaus também por conta de um quadro de erisipela, infecção bacteriana na pele. Em 2022, nos seus últimos meses de presidência, Bolsonaro também precisou ser internado por conta do problema.

Na semana passada, Bolsonaro foi condenado, junto do ex-ministro Walter Braga Netto (PL), por abuso de poder político. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou os dois inelegíveis por oito anos.