Assessora trans da vereadora Benny Briolly é espancada em Cabo Frio

Ariela Nascimento, uma mulher trans e assessora da vereadora Benny Briolly (PSOL), foi vítima de ataques de transfobia e agressão. A vítima teve um braço quebrado e diversos hematomas. O caso ocorreu em um bar de Cabo Frio, quando a assessora estava com o namorado.

Ariela comentou que tudo começou agressões verbais “Eu e meu namorado estávamos numa troca de afeto e carinho. Num determinado momento, um homem se aproximou de nós e indagou meu namorado se ele namorava um traveco e baitola. Eu intervi e de maneira afirmativa disse que sim, ele namorava uma travesti”, relembrou.

A cabeça foi atingida por pedaços de madeira | Foto: Arquivo pessoal

Após uma breve discussão, o agressor se retirou do local e ficou esperando Ariela e seu namorado, Bruno, na saída do bar. “Esse cara estava com mais quatro homens do lado de fora com madeiras para poder me agredir e foi quando tudo começou.”

A assessora conta como foi a agressão. “Eu levei muita madeirada, muita paulada, muito chute na cabeça. Não consegui ter mais noção de nada e nesse momento eu só achei que eu fosse morrer. Pedi para meu namorado correr porque ele tentou me defender e também foi agredido”, contou.

A fuga se deu quando Bruno conseguiu pegar a moto “Na hora que eu subi na garupa, eles me jogaram no chão e mais uma vez vieram com chutes, pontapés, pauladas, e gritando que eu era ‘viado’ e nunca seria mulher, que por mais que eu tentasse eu era só um homem vestido de saia”, comentou emocionada.

Após conseguir deixar o local, Ariela foi levada à UPA, no Parque Burle, em Cabo Frio.

“Meu corpo todo está com marcas profundas, meu rosto não é mais o mesmo e estou com medo do que pode acontecer com os golpes que eu tomei que chegaram a acertar meu silicone industrial que tenho nos seios, espero que haja justiça”, afirmou Ariela.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). Nesta segunda-feira (06), Ariela irá fazer o exame de corpo de delito. Até o momento, ninguém foi preso.

Benny Briolly manifestou todo seu repúdio a essa agressão e prestou solidariedade à funcionária.

"Toda nossa solidariedade à nossa companheira de luta, irmã e assessora parlamentar Ariela Nascimento!

Um absurdo toda a violação de direitos e agressões brutais direcionados ao seu corpo. Não descansaremos até que o ódio e a violência deixarem de mirar como alvo prioritário o corpo das pessoas trans. É inaceitável! Inadmissível!

Ariela precisou de socorro médico | Foto: Arquivo pessoal

Este acontecimento demonstra também um atentado e uma violação ao nosso projeto político e coletivo de transformação social que viemos construindo a duras penas, mas CONTINUAMOS e RESISTIMOS!

Somente firmamos a certeza que nossa luta ainda é longa e precisa ser ainda mais fortalecida. Hoje lamentamos essa dor que é horrível. Estamos tristes, mas fortes para continuarmos juntas nesse projeto que visa refundar uma sociedade pautada no amor, na justiça e no acolhimento para TODAS AS EXISTÊNCIAS E FORMAS DE AMAR.

Não deixaremos este caso ficar impune, nossa Mandata está dando todo suporte a nossa companheira e tomaremos todas as medidas cabíveis para que todos sejam responsabilizados.

TRANSFOBIA É CRIME E JAMAIS IREMOS TELERAR!"