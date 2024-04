Diretor jurídico do X no Brasil renuncia em meio a polêmicas

O diretor jurídico que representava a rede social X, antiga Twitter, no Brasil decidiu renunciar ao cargo. A decisão acontece em meio a polêmicas envolvendo declarações e ataques feitos pelo proprietário da rede, o empresário Elon Musk, contra o Supremo Tribunal Federal (STF) - em específico, conta o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a Junta Comercial de São Paulo (Jucesp), o advogado Diego de Lima Gualda enviou uma carta informando a renúncia na última segunda (8). A decisão foi divulgada neste sábado (13). Gualda era administrador e representante local da empresa desde agosto de 2023.

Antes da renúncia do diretor, a representação brasileira do X havia solicitado ao STF que fosse isenta de possíveis processos e que a apenas a sede internacional da rede fosse afetada por decisões judiciais envolvendo as recentes polêmicas. O pedido foi negado por Alexandre de Moraes. Para ele, a solicitação "beira a litigância de má-fé".

No sábado passado (06), o dono do X, Elon Musk, usou a rede para criticar o Judiciário brasileiro e dizer que cogita descumprir ordens do STF. Musk chamou Moraes de "ditador brutal" e ameaçou liberar contas de usuários do antigo Twitter que foram suspensas por decisões judiciais no Brasil.

No domingo, Moraes anunciou que iria incluir o empresário no inquérito que investiga as chamadas "milícias digitais, além de determinar a abertura de um inquérito preventivo contra ele. Segundo o ministro, a conduta de Musk pode ser considerada uma "dolosa instrumentalização criminosa da rede social X”.