Ex-governador Garotinho é condenado por fake news

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) foi condenado na ação envolvendo acusações de fake news, compartilhadas por ele, contra o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) sentenciou o político a pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais.

A ação, movida por Bacellar, acusava Garotinho de calúnia e difamação por conta de uma série de publicações feitas em seus perfis online no segundo semestre de 2023. Em algumas das postagens, o ex-governador chegou a acusar o presidente da Alerj e sua família de desviarem verbas públicas.

A juíza Ana Paula Pontes Cardoso, responsável pelo caso, considerou que Garotinho "agiu fora dos limites constitucionais, ultrapassando o direito de crítica, haja vista terem sido reproduzidas afirmações desprovidas de prova”. A decisão estabelece, ainda, uma multa de 1% ao mês sobre a multa caso Garotinho não cumpra a decisão.