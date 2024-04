Sessão solene comemora 445 anos de São Gonçalo na próxima semana

Para celebrar os 445 anos de São Gonçalo, a Câmara Municipal realiza na próxima segunda-feira (8) uma sessão solene em comemoração à fundação do município em 6 de abril de 1579, pelo sesmeiro português Gonçalo Gonçalves. O evento é de iniciativa do mandato da vereadora Priscilla Canedo (PT).

Na solenidade será entregue a Medalha Joaquim Lavoura à professora e pesquisadora Maria Nelma Carvalho Braga, autora de livros importantes sobre a história do Município e principal responsável pelo reconhecimento oficial do 6 de abril como data fundante de São Gonçalo. A medalha é a maior honraria do município.

Serão ainda homenageados na sessão solene, com títulos e moções de aplausos, outras personalidades que contribuem para a preservação da história, memória e cultura da cidade, como o professor titular e historiador do Departamento de Ciências Humanas da FFP-UERJ, Rui Aniceto Fernandes, que irá compor a mesa.

"Neste momento tão especial, é necessário reconhecer a contribuição inestimável de historiadores e historiadoras, professores, homens e mulheres das artes que dedicam suas vidas ao estudo e à divulgação do rico legado de São Gonçalo como verdadeiros guardiões da memória, responsáveis por transmitir às gerações futuras a riqueza de nossa história e tradições. Eu me sinto honrada em poder, em nome da Câmara, fazer essa homenagem", disse a vereadora Priscilla Canedo.

Na ocasião, haverá uma palestra ministrada pela professora Maria Nelma sobre a história de São Gonçalo e os presentes poderão adquirir a 4ª edição recém lançada do seu livro clássico, "O município de São Gonçalo e sua História (Apologia Brasil).

6 de abril

Consta no Livro das Notas e Tombos das Sesmarias que em 6 de abril de 1579 fez-se o registro de doação das terras das "Bandas D'Além" ao sesmeiro Gonçalo Gonçalves, que edificou à margem direita do Rio Suassunhão (hoje Imboaçu) uma capela em homenagem ao seu santo de devoção, São Gonçalo de Amarante. Assim, todos do seu entorno passaram a ser conhecidos como habitantes das terras de São Gonçalo.

O 6 de Abril como data de fundação da cidade, no entanto, só veio a ser incorporado ao calendário oficial do Município em 2019 em razão das comemorações dos 440 anos de São Gonçalo, depois de anos de reivindicação de pesquisadores e historiadores.



Anteriormente, os governos sempre adotaram como a maior festa cívica do município a data do aniversário de sua emancipação de Niterói, o 22 de Setembro.

Serviço:

Sessão Solene em Comemoração aos 445 Anos de São Gonçalo

Local: Câmara Municipal de São Gonçalo (Plenário Joaquim Lavoura)

Dia: 8 de abril

Horário: 14h

Entrada: Livre