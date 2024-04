Sucesso de público, 'O Rei Leão' faz novas apresentações em São Gonçalo

O Rei leão está de volta ao Teatro Municipal de São Gonçalo! Nos dias 06 e 07 de abril, às 19h a Oficina de Teatro Gabriel Engel apresenta 'O Rei Leão - O Musical', um espetáculo para toda a família, com atores cantando ao vivo.

A Oficina de Teatro Gabriel Engel promete uma versão contemporânea de "O Rei Leão", sob a direção de Gabriel Engel. Com muita música, dança e diversão para todas as idades, a adaptação inovadora combina a magia do clássico com elementos contemporâneos. A história de Simba, o leãozinho destinado a se tornar rei, pelos olhos da Oficina é uma experiência teatral única, um espetáculo emocionante que promete encantar e divertir.

O Espetáculo tem direção geral e de cena de Gabriel Engel, assistência de direção e figurinos de Sarah Aysha, Isabela Bernardo como coreógrafa e Eduardo Barbo como diretor musical.

No elenco estão Alessa Lima, Alluz, Ana Mollina, Ariane Pereira, Ayrton Souza, Babi Mazzo, Camile Soledade, Carlos Gabriel, Dan Mello, Elis Soares, Henrie Araújo, Jão Arruda, Jhessy S, Lucas Leão, Luizz Lovatelli, Marcello Devonne, Narla Liran, Natália Gomes, Pinna, Rapha Jobim, Rhenan Gama, Rodolfo Mattos, Sarah Aysha, Venceslau e Wallace Luz.

Os ingressos tem valor a partir de R$ 30,00 (meia entrada), e podem ser adquiridos no site: clique aqui.

