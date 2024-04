Em Niterói, Lula anuncia obras no Porto e comenta planos de escola de pesca na cidade

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) visitou o Porto de Niterói, no Centro da cidade, nesta terça-feira (02) para anunciar o início das obras de dragagem do Canal de São Lourenço, realizadas em parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Niterói. O chefe da República oficializou o início das obras e comentou outros projetos prováveis para o município.

"Não é fácil o trabalho de reconstruir, mas podem ter a certeza de que vai vir mais coisa para Niterói. A escola de pesca é uma coisa importante; peço que o prefeito [de Niterói, Axel Grael] me dê por escrito [o projeto] para que a gente possa providenciar, junto ao Ministro da Educação, como a gente vai fazer com que a escola de pesca venha para Niterói", prometeu o presidente.

Em discurso, Lula comentou as obras e relacionou o projeto ao que chamou de "recuperação" da indústria naval e do sistema produtivo da Petrobras, estatal de exploração de petróleo no país. "A gente vai recuperar a indústria naval brasileira. 90% de todo o comércio do Brasil é feito através do mar, então não tem sentido a gente ter déficit comercial na balança por conta de nossos produtos serem tudo importados e comprados em navios de bandeira estrangeira", enfatizou o presidente.



No evento, o presidente ainda criticou a venda de ações da petroleira durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e brincou que pretende voltar a Niterói para visitar alguma das praias do município. "Vou aceitar o convite do Rodrigo [Neves, secretário executivo de Niterói] para experimentar uma praia aqui em Niterói. Eu venho ao estado do Rio de Janeiro desde 1975 e nunca ninguém do PT me levou pra botar o pé numa praia, só venho aqui para reunião", brincou Lula.

Presidente prometeu construção de Escola de Pesca em Niterói | Foto: Layla Mussi

O atual prefeito niteroiense Axel Grael (PDT) e o secretário e pré-candidato à Prefeitura Rodrigo Neves (PDT) também participaram da solenidade. Axel relembrou a tradição naval da cidade, berço do primeiro estaleiro do país, e explicou a importância da obra, que prevê o desassoreamento de trecho da Baía de Guanabara, entre a Ilha da Conceição e a Ponte Rio-Niterói, para ampliar o acesso ao Complexo Industrial e Portuário da cidade.

"Nós precisávamos de um investimento estruturante, fundamental para a retomada dessa atividade [naval], que é a dragagem do Canal de São Lourenço, que vai permitir que a gente tenha a chegada de embarcações com um calado maior e possa, com isso, construir mais navios, fazer mais reparos, fazer mais logística offshore para atividades de produção de petróleo', destacou Axel.

Segundo o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que assinou a documento que dá início às obras, o investimento federal na dragagem será de aproximadamente 140 milhões de reais. A Prefeitura de Niterói anunciou, ainda, que o Terminal Pesqueiro do Barreto foi comprado pela gestão municipal e será revitalizado para a construção de um canal de acesso.

Governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e secretário executivo de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), também participaram de evento com Lula e Axel | Foto: Layla Mussi

Governador do Estado, Cláudio Castro (PL) também participou da solenidade e parabenizou o Governo Federal e a Prefeitura pelo projeto. "O que a gente acredita é que Governo Federal, Governo Estadual e Prefeituras têm que trabalhar unidos, independentemente de eleição, porque eleição acaba e nós temos um povo para cuidar", declarou o governador.

Representantes da Câmara dos Deputados, da Alerj e de algumas das pastas do Governo Federal participantes da obra também estiveram presentes na cerimônia.