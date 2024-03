Vereadora de SG promoverá palestra no Dia Mundial da Conscientização do Autismo

No dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a vereadora Priscilla Canedo promove na Câmara Municipal de São Gonçalo, a palestra Mães Atípicas: Laços Fortalecidos e Histórias Compartilhadas, ministrada pela psicóloga e professora universitária Dra. Débora Alessandra.

Na ocasião, a especialista falará sobre seu trabalho em psicomotricidade e psicopedagogia com crianças autistas e também a atuação com adultos com o espectro e fará uma intervenção com as mães da Casa Atípica que estarão presentes.

“A Casa Atípica é uma instituição em Niterói que fomenta a cidadania da mulher através do acolhimento de famílias atípicas, oferecendo cursos, rodas de conversa e a oportunidade para credenciar e profissionalizar o trabalho de mães empreendedoras. Essas mulheres usam o espaço para desenvolverem a sua atividade de sustento da família”, explica a vereadora.

No espaço Cultural da Câmara, o público poderá conhecer também o trabalho desenvolvido pelas mães da Casa Atípica através da venda de artesanato, comidas e outros itens produzidos por essas mães.

“Eu espero que todas as mães da Casa Atípica possam vir prestigiar o evento. Já a palestra é aberta ao público e todos também são bem-vindos. Essa será uma oportunidade imperdível de compartilhar experiências, fortalecer laços e encontrar apoio mútuo”, finaliza Priscilla.

A palestra acontece a partir das 10h, na Câmara Municipal de São Gonçalo, no Plenário Joaquim Lavoura, na Rua Francisco Portela, 2814, no Centro de São Gonçalo.

Priscilla Canedo ocupa desde o ano de 2020 uma cadeira na Câmara dos Vereadores. É Presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres, Vice-presidente da Comissão de Política Urbana e Habitação e membro da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente, Idoso e Deficiente.