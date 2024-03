Previsão do tempo: feriado com tempo instável e chuva na região

O feriado da Páscoa, na próxima sexta-feira (29), será com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva em grande parte do país, incluindo a região sudeste. É o que indica a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

São Gonçalo

O feriado de sexta-feira (29) terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será 22°C e a máxima de 26°C, com ventos de intensidade fraca.

No sábado (30), a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas se mantém iguais às de sexta-feira.



Já no domingo (31), dia em que a Páscoa será comemorada, a previsão aponta um dia com muitas nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 30°C.

Niterói

Na sexta-feira (29), o clima na cidade também será de mínima de 22°C e máxima de 26°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No sábado (30), existe a possibilidade de chuva isolada e a presença de muitas nuvens, também com mínima de 22°C e máxima de 26°C.

O domingo (31) de Páscoa, irá trazer maior estabilidade, podendo chegar a máxima de 30°.