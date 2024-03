São Gonçalo é finalista do Sebrae Prefeitura Empreendedora

A Prefeitura de São Gonçalo está entre as finalistas da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que será realizado nesta quarta-feira (27), na Glória, Rio de Janeiro.

A Prefeitura concorre com o Ecoponto, inscrito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Ecoponto tem execução da Secretaria de Conservação, com apoio da Secretaria de Assistência Social. A cerimônia de premiação estadual da XII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora será realizada das 9h às 13h.

São Gonçalo atualmente possui dois Ecopontos em funcionamento: um no Barro Vermelho e outro em Santa Luzia. Os locais realizam a troca de resíduos e materiais recicláveis por dinheiro digital, creditados em cartão, que pode ser utilizado no comércio do município. A iniciativa busca a preservação do meio ambiente e a conscientização da população gonçalense sobre a reciclagem.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece e valoriza a difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial local.

O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, que emite a documentação necessária para o catador que não tiver documentos. Assim, ele poderá ser cadastrado e sua conta digital será aberta.

Os Ecopontos coletam materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.