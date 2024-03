200 anos do Senado: selos alusivos ao bicentenário são lançados nesta segunda

O Senado Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) lançam nesta segunda-feira (25), às 15h, três selos postais alusivos aos 200 anos do Senado. O lançamento ocorre durante a sessão especial em Plenário que celebrará o bicentenário da Casa, completado em 25 de março.

A obliteração dos selos, ou seja, o carimbo para que esses emblemas não possam ser copiados, será feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Leia também:

➢ Prefeito Capitão Nelson lança pré-candidatura para Eleições 2024 em São Gonçalo

➢ Maricá entrega 30 unidades habitacionais em Itaipuaçu

Na solenidade, também será lançado um bloco postal de selos para comemorar os 200 anos da primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824. A elaboração da primeira Constituição estava inserida no contexto de independência e consolidação do Brasil como nação independente. O texto estabeleceu a criação do Senado.

Estão previstas na solenidade as participações de autoridades do Executivo e do Judiciário, e de ex-presidentes do Senado como Edison Lobão e Eunício Oliveira. Também são esperadas diversas autoridades e representações estrangeiras. Entre elas, serão recebidas pelo presidente Rodrigo Pacheco as delegações de Honduras, Cabo Verde, Moçambique e Angola.

A sessão especial terá a apresentação do Hino Nacional pelo solista do concerto do maestro Martins, Jean William.

Extensa programação

A programação pelo bicentenário conta com uma série de atividades, que envolve todos os setores do Senado. São sessões plenárias, exposições, documentários, reportagens especiais, podcasts, sites, e lançamento e reedição de livros, entre outras ações.