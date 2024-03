Maricá entrega 30 unidades habitacionais em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, realizou nesta quinta-feira (21/03), a entrega de 30 unidades habitacionais no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu, sendo 24 imóveis na Rua Nossa Senhora da Conceição (Antiga Rua 86), e seis na Avenida 2, para famílias reassentadas que moravam em áreas de risco e em áreas públicas de preservação ambiental, como no Rincão Mimoso e no Taboal.

Prefeito de Maricá, Fabiano Horta agradeceu a parceria e confiança dos moradores.

“Estão onde moravam, mas onde os meninos e meninas poderão crescer sem o terror de madrugadas chuvosas ameaçando sua segurança. Ao contrário, vão ter a paz de poder deitar e dormir tranquilos sabendo que suas vidas estão protegidas. O que nossos serviços da Defesa Civil do município e do Estado têm apontado é que os próximos dias serão de chuvas muito intensas. Em outro momento seriam dias de preocupação com os móveis e a vida. Mas hoje, os moradores aqui ganham tranquilidade. Isso tem a ver com o direito do ser humano ter uma vida digna”, pontuou Horta, que fez a entrega simbólica de três apartamentos e anunciou que todas as famílias receberão R$ 5 mil reais para a compra de mobília nova, como: camas, armários, sofá.

Leia também:



Chuvas - Prefeitura de São Gonçalo decreta ponto facultativo nesta sexta

Estado do Rio está sob alerta de chuvas intensas e 'grande perigo'

O secretário de Governo, João Maurício de Freitas, disse que a maioria das entregas de apartamentos habitacionais acontece após tragédias com vítimas, mas que em Maricá, o trabalho é feito de forma preventiva.



“Nós temos a preocupação com a segurança desses moradores. Queremos garantir a dignidade humana a todos. É por isso que esse programa é tão importante. A partir de hoje, está começando uma nova história da vida de cada uma dessas pessoas, e eu tenho certeza que essa nova história vai ser muito mais bonita, com muita felicidade pela frente”, disse Joãozinho.

Secretário de Habitação e Assentamentos Humanos, Victor Maia falou sobre a emoção de participar de um processo importante para a coletividade.

“O lar, a casa, é o lugar, é o nosso lugar. Eu chamo de o palco da nossa existência. É onde a gente sonha, se angustia, ri, o espaço da nossa subjetividade. E ter um lar digno, seguro, bonito, para chamar de nosso, isso faz total diferença na nossa subjetividade. A gente sabe que o país tem mais de cinco milhões de famílias em déficit habitacional, mas estamos aqui fazendo o nosso trabalho, sem alarde, sem sensacionalismo e fortalecendo o vínculo com as comunidades”, disse Victor Maia.

Também estiveram presentes na solenidade, os vereadores Júlio Carolino, Danilo Santos, André Casquinha e Filipe Bittencourt.

Moradores celebram vida nova

Ex-moradora do Rincão Mimoso, Mailda Barbosa de Oliveira, 38 anos, falou sobre a emoção de receber as chaves do novo apartamento, onde vai morar com os filhos Giulian, 10 anos, e Nicolle, 3 anos, e o pai Maildo, 88 anos.

Foram entregues 30 unidades habitacionais no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu | Foto: Divulgação

“Quando chovia, nós tínhamos medo de nossa casa alagar. As ruas ficavam cheias de água, porque não tinha asfalto, nem saneamento básico, esgoto, água e luz. Então, só temos a agradecer por essa oportunidade de ter um novo lar, bem diferente do lugar em que vivíamos, numa situação muito precária. Só gratidão mesmo”, comemorou.

“É com enorme felicidade que estamos vivendo este momento que tanto sonhamos. Um sonho que se tornou realidade graças ao compromisso assumido e cumprido pela Secretaria de Habitação, que não mediu esforços para nos atender”, falou Alessandra Silva Santos, que também recebeu suas chaves da mão do prefeito Fabiano Horta.

A massoterapeuta Liana Campello, de 55 anos, também ganhou um apartamento, para morar com o casal de filhos. Um deles, autista.

“Maricá está muito na frente, não tem outro lugar igual Maricá para se morar. Com essa casa muda tudo na minha vida. Muda a dignidade, muda a segurança que tenho. É a base para construir uma vida nova. Meus filhos nunca tiveram um quarto. O Caio tem 13 anos. É a primeira vez que ele vai ter o quarto dele”, contou sorridente.