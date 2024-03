São Gonçalo entra em alerta máximo de cheias

As chuvas intensas no início da tarde desta sexta (22) colocaram São Gonçalo no alerta máximo de cheias no sistema do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que monitora possibilidade de inundações no estado do Rio. Alguns rios da região se encontram em iminência de transbordo, de acordo com informações do programa.

Até o início da tarde, os dois rios mais afetados no município eram o Rio da Aldeia, na altura de Ipiiba, e o Rio Alcântara, na altura do Jardim Nova República. Segundo o Alerta de Cheias do Inea, ambos estão com elevação de nível fora do normal e em iminência de transbordo.

No mapa do sistema, o município era o que apresentava o alerta mais preocupante da Região Metropolitana. Entre os municípios vizinhos, Niterói e Itaboraí eram os de situação menos agravada, estágio de atenção. Já Maricá, segundo as redes do Sistema de Alerta de Cheias, estava em situação de alerta no início da tarde, com possibilidade de cheia no Rio Mumbuca.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil de São Gonçalo colocou a cidade em situação de alerta e informou que equipes, que já estão acompanhando as ocorrências relacionadas a chuva, monitoram as possibilidades de inundações em alguns pontos da cidade.