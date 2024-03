Governo do Estado promove audiência pública sobre as barcas

No dia 22 de março, às 9h, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), promove audiência pública para apresentar e debater com a sociedade civil a proposta da nova modelagem do sistema aquaviário do Estado do Rio de Janeiro. O estudo foi desenvolvido por especialistas da UFRJ, sob a orientação da secretaria.

A participação da população, com questionamentos e sugestões, será uma importante contribuição para a construção definitiva da futura licitação. O encontro - que será realizado no auditório da COPPE, na Cidade Universitária, Ilha do Governador - é aberto a todos os cidadãos e representantes de entidades públicas e privadas. Não é necessário fazer inscrição prévia.

O secretário Washington Reis destacou a importância do encontro e da colaboração da sociedade civil para a nova fase do transporte aquaviário.

"Ouvir a população é essencial para nós. As ideias que vão nascer dessa reunião serão fundamentais para a conclusão da nova modelagem, que vai trazer mecanismos de performance mais modernos e eficientes, além de priorizar a qualidade e a segurança dos cerca de 30 mil passageiros que usam as barcas para cruzar a Baía de Guanabara todos os dias", disse Reis.

Serviço:

Audiência pública sobre as barcas

Data: 22/03 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: auditório da COPPE, Cidade Universitária - Ilha do Governador