Prefeito de São Fidélis tem o mandato cassado

O prefeito de São Fidélis, Amarildo Alcântara, teve o mandato cassado por unanimidade, nesta quarta-feira (13), na Câmara de vereadores do município. Essa é a primeira vez que um prefeito da cidade é cassado pelo Legislativo.

Os parlamentares seguiram o relator da Comissão Processante e votaram pela cassação do mandato de Amarildo Alcântara, que é suspeito de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais.

Nesse momento, quem assume o Executivo é o vice-prefeito, José William, que ficará à frente da prefeitura até o final de 2024.