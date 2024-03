Governo antecipa o pagamento do 13º de beneficiários do INSS

Segundo a publicação, a primeira parcela do recurso corresponderá a 50% sobre o valor do benefício - Foto: Reprodução/ internet

Segundo a publicação, a primeira parcela do recurso corresponderá a 50% sobre o valor do benefício - Foto: Reprodução/ internet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (13) um decreto que antecipa o pagamento do décimo terceiro dos beneficiários da Previdência Social. Os beneficiários receberão o repasse em duas parcelas, em abril e maio, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a publicação, a primeira parcela do recurso corresponderá a 50% sobre o valor do benefício. A segunda parcela, por sua vez, será paga com valor correspondente entre a diferença dos 50% antecipados e o total do abono anual. Em ambos os casos, os depósitos serão feitos juntamente com os benefícios da competência de cada mês.

Leia também:

Maricá recebe comitiva do Congo até esta quinta-feira (14)

Fundação Mudes oferece 868 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

Recebem o abono os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

O abono é usualmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Este é o quinto ano consecutivo em que o 13º salário do INSS é pago de forma antecipada aos beneficiários. A medida representa uma injeção significativa de recursos nos mercados locais.

Até a publicação desta reportagem, o governo não havia divulgado quantas pessoas seriam beneficiadas pela medida.

Confira o calendário de pagamentos do INSS para maio e abril:

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412)

Final do benefício 1 – 24/4 e 24/5

Final do benefício 2 – 25/4 e 27/5

Final do benefício 3 – 26/4 e 28/5

Final do benefício 4 – 29/4 e 29/5

Final do benefício 5 – 30/4 e 31/5

Final do benefício 6 – 2/5 e 3/6

Final do benefício 7 – 3/5 e 4/6

Final do benefício 8 – 6/5 e 5/6

Final do benefício 9 – 7/5 e 6/6

Final do benefício 0 – 8/5 e 7/6

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 2/5 e 3/6

Final do benefício 2 e 7 – 3/5 e 4/6

Final do benefício 3 e 8 – 6/5 e 5/6

Final do benefício 4 e 9 – 7/5 e 6/6

Final do benefício 5 e 0 – 8/5 e 7/6