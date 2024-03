Governo pretende antecipar 13º de aposentados e pensionistas para estimular economia

Com objetivo de estimular a economia, o governo pretende antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.

Cerca de 33 milhões de beneficiários devem receber o repasse em duas parcelas, sendo uma em abril e outra em maio, seguindo o calendário de pagamentos da Previdência Social. A medida vai injetar na economia no primeiro semestre em torno de R$ 66 bilhões.

Além de aposentados e pensionistas, recebem o abono segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.



Aposentados e deficientes da baixa renda que recebem benefício assistencial, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito à gratificação.

Segundo técnicos do governo, a minuta do decreto já foi encaminhada ao Palácio do Planalto, mas ainda falta o aval do Tesouro Nacional.