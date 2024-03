Niteroiense faz apelo por doação de sangue

A tosadora niteroiense Mirian Correa, de 50 anos, que enfrenta um câncer no estômago em estágio avançado, faz um apelo para a doação de sangue. A paciente está internada e precisa receber transfusão sanguínea por conta de uma hemorragia, que ela tem de forma recorrente devido a seu quadro de saúde.

Segundo Mirian, ela tem anemia, e, por isso, costuma se internar constantemente quando a sua hemoglobina fica abaixo do normal. Desde o último sábado (2), ela está no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão, e já precisou tomar uma bolsa de sangue.

Leia também:

Beneficiários da Unimed-Rio passarão a ser atendidos pela Unimed Ferj

Justiça decide que 'Vampiro de Niterói' permanecerá em presídio na cidade

"A responsável pelo banco de sangue me informou que está sem estoque e que estão precisando de todos os tipos sanguíneos. Por isso doe sangue. Você estará salvando uma vida. Independente do tipo sanguíneo sempre tem uma pessoa precisando", diz a moradora de Niterói.

Prontuário | Foto: Reprodução

A doação em nome de Mirian a ajuda a ser priorizada na fila para o recebimento das bolsas. Apesar de precisar do sangue tipo O+, ela destaca a importância de que qualquer pessoa, mesmo de outros tipos, faça a doação.

O hemocentro do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mais conhecido como Hospital do Fundão, fica no 3º andar da unidade de saúde localizada na Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255, na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Como doar para Mirian

É necessário que a pessoa interessada em doar sangue para a paciente se dirija até o serviço de hemoterapia do Hospital do Fundão, de segunda à sexta, entre 7h30 e 13h30, e informe o número de prontuário 050001. Confira abaixo os requisitos básicos para a doação:

Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional);

Estar bem de saúde;

Ter entre 16 (*) e 69 anos, 11 meses e 29 dias | (*) jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização escrita dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável;

Após 60 anos não deve ser a primeira doação;

Pesar no mínimo 50 Kg;

Não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;

Preferencialmente não estar em tratamento médico que necessite uso permanente de medicação;

Há algumas situação que impedem provisoriamente a doação de sangue, como: