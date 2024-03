STJ deve autorizar prisão de Robinho no Brasil, segundo CNN

O Superior Tribunal de Justiça deve homologar a sentença italiana que decretou a condenação do ex-jogador de futebol Robinho por estupro e pedir a prisão do brasileiro, segundo a CNN Brasil. O julgamento que decide o futuro do ex-atacante acontece daqui a duas semanas.

Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, foi considerado culpado e condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, no norte da Itália, em 2013.

A sentença definitiva do caso saiu apenas em janeiro de 2022, nove anos depois do crime, na mais alta instância da Justiça italiana. A decisão deve ser validada no País no dia 20 de março pela Corte Especial do STJ, de acordo com ministros ouvidos pela CNN. Em seguida, a prisão do ex-jogador da Seleção deve ser decretada.

Robinho está proibido de deixar o Brasil desde março do ano passado, quando seus advogados entregaram seu passaporte ao STJ. Para a sua defesa, a homologação da condenação na Itália é inconstitucional, violando a proibição de extradição de brasileiro nato, e uma ofensa à soberania nacional.