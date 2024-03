Governo estuda criar benefício para comprar carne bovina

Proposta foi enviada para ministro de Lula, Paulo Teixeira, responsável pela pasta do Desenvolvimento Agrário - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Proposta foi enviada para ministro de Lula, Paulo Teixeira, responsável pela pasta do Desenvolvimento Agrário - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O Governo Federal está avaliando a criação de um voucher mensal para famílias em situação de vulnerabilidade social comprarem carne bovina. A proposta, idealizada por um grupo de pecuaristas do Mato Grosso do Sul, foi enviada ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), que confirmou ao jornal "Estado de S. Paulo" que está analisando o projeto.

Provisoriamente batizado "Programa Carne no Prato", o projeto prevê que o Governo conceda um vale-carne mensal, de valor ainda não definido, para cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do Bolsa Família. A estimativa inicial é de que o valor gire em torno de 35 reais por mês. A principio, o benefício estaria restrito para compra de carne bovina e em estabelecimentos credenciados.

Teixeira afirmou ao "Estadão" que enviou o projeto para análise da Casa Civil e de outro ministério, o do Desenvolvimento Social. “Eu acho que tem que passar pelo MDS, que cuida de segurança alimentar e nutricional; tem que passar pelo crivo da Casa Civil. Para se tornar uma política pública, requer uma peneira, uma avaliação”, afirmou o político ao jornal.



Caso o projeto seja aprovado sob o valor de 35 reais, a estimativa é de que o Governo precise investir 8,8 bilhões de reais para atender as famílias beneficiárias. Estima-se que 21 milhões de famílias estariam aptas para receber o "vale-carne".