Jhonny Oliver é empossado como o mais novo vereador de São Gonçalo

A Câmara Municipal de São Gonçalo recebeu um novo parlamentar, na manhã desta quarta-feira (06/03), com a posse do vereador Jhonny Oliver (PSOL). A cerimônia formal aconteceu no Palácio 22 de setembro, e contou apenas com a presença de sua equipe, eleitores e funcionários do Legislativo.

Após prestar o juramento diante do presidente e assinar o termo de posse, Jhonny Oliver expressou sua gratidão aos presentes e destacou seu compromisso em desempenhar suas funções como legislador e fiscalizador do bem público.

O novo vereador assume o cargo como suplente, ocupando a vaga deixada por Janilce Magalhães (PSOL), que solicitou licença médica. O novo parlamentar do Poder Legislativo gonçalense, Jhonny Oliver, comentou que está muito honrado com a perspectiva de assumir o mandato na cidade que ama.

"Tenho a falar que agora o Anaia Grande, Anaia Pequeno, Arsenal e o Jockey tem representante na Câmara! Queria também aproveitar para deixar aqui todo meu apoio a Janilce Magalhães, que além de colega de partido foi uma grande aliada do município. Quero poder dar continuidade e ampliar ainda mais os trabalhos. Quero dar aos músicos, mcs, funkeiros a visibilidade e oportunidade que a cidade nunca deu”, afirmou o mais novo integrante do Legislativo.

A chegada de Jhonny Oliver à Câmara Municipal de São Gonçalo representa uma nova etapa em sua trajetória, agora como legislador, e promete trazer uma perspectiva única para as questões locais. O vereador destaca seu compromisso com a população e seu papel ativo na fiscalização e criação de leis em benefício do município.

“Quero usar todo meu conhecimento jurídico para ajudar a população da cidade e, principalmente, da minha área a ser respeitada! E pode ter certeza que vou usar esse conhecimento principalmente para cobrar a atual gestão de algumas ações que estão sendo deixadas de lado! Vamos trabalhar bastante. Também gostaria de agradecer ao deputado estadual Prof. Josemar, por todo apoio que tem dado a mim e minha equipe”, comentou o vereador Jhonny Oliver.

Biografia

Jhonny Oliver, pseudônimo de Jonny de Oliveira, tem 35 anos e é filho de Rosângela Teixeira de Oliveira, sem um pai declarado. Criado pelos avós, Ilda Fernandes de Oliveira e Juvenil Gonçalves, Jhonny possui uma trajetória diversificada. Ao longo de sua vida, trabalhou como CLT por um ano em uma fábrica de esmaltes, atuou como segurança, mototaxista e organizador de eventos.

Atualmente, mantém uma carreira dupla como músico, MC e advogado. Jhonny é morador da comunidade Anaia Pequeno. Natural do Rio de Janeiro, nasceu e cresceu no Complexo do Alemão até os 14 anos, quando se mudou para São Gonçalo.